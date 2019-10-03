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Öğrenci servisi ve 2 araç çarpıştı: 6 yaralı

GAZİANTEP'te öğrenci sevisi ile iki aracın karıştığı trafik kazasında 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

03.10.2019 18:19Öğrenci servisi ve 2 araç çarpıştı: 6 yaralı
GAZİANTEP'te öğrenci sevisi ile iki aracın karıştığı trafik kazasında 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 S 0539 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile 27 AN 686 plakalı hafif ticari araç Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çarpıştı. Çapışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs daha sonra trafik ışıklarında bekleyen 27 E 1096 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri ile minibüsteki 4 lise öğrencisini kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Osmangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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