Haberler » 3. Sayfa » Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı - Haber

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

28.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:45Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı
'ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ta şehir merkezi Altuntabak Mahallesinde meydana geldi. Kazada, H.K. yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, 12. Sokak üzerinde ilerleyen A.A. yönetimindeki 58 S 5041 plakalı öğrenci servisi ile sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve öğrenci servisinde bulunan iki öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında serviste 8 öğrenci bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:25 Doğalgaz borusunu patlattılar, alevler korku dolu anlar yaşattı
19:13 Bolu'da, 250 kilometre takip ettikleri iş adamından 98 bin Euro çaldılar
19:12 TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral...
19:11 Cephanelik gibi ev
19:08 Bartholomoes'un evine giren hırsızlar: "Onun evi olduğunu bilmiyorduk, ışığı kapalı görünce girdik"
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
17:12 Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:10 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
28.11.2019 19:29:15