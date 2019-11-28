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Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

28.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:17

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

'ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta şehir merkezi Altuntabak Mahallesinde meydana geldi. Kazada H.K. yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, 12. Sokak üzerinde ilerleyen A.A. yönetimindeki 58 S 5041 plakalı öğrenci servisi ile sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve öğrenci servisinde bulunan iki öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında serviste 8 öğrenci bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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