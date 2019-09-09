Haberler» Güncel» Haber

Öğrenci servislerine emniyet kemeri uygulaması

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenci servislerini denetledi.

09.09.2019 11:17 Öğrenci servislerine emniyet kemeri uygulaması
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenci servislerini denetledi.

Eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün trafik ekipleri de görev başındaydı. Öğrenci servislerinin güzergahlarında denetimlerini artıran trafik polisleri, servislerde öğrenciler üzerinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Servis firmalarının evraklarını kontrol eden ekipler, öğrencileri de emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

Sabah saatlerinde başlayan denetimler iki saat sürdü. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri servislere yönelik uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirttiler. - ERZURUM

Trafik Şube Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04   Rize'de derede kaybolan kişinin aranmasına yeniden başlandı
12:04   Moritanya ve Gürcistan'ın balıkçı gemileri Ordu'dan
12:04   Başkan Sekmen'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
12:04   (Özel) Bu evde 30 yıldır aşure pişiyor
12:03   CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama' Kılavuzu yaptık
12:02   Cumhuriyet Üniversitesi ile STSO arasında eğitim iş birliği protokolü
12:02   Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararı