Öğrenci Taşıyan Minibüs Dere Yatağına Devrildi: 5 Yaralı

Giresun
'un Dereli
ilçesinde, geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Pınarlar
köyü Kuzalan şelalesi mevkisinde yol kenarında park halindeki Şükrü Kayiş idaresinde 28 EH 867 plakalı minibüs, aracın el frenin boşalması sonucu Aksu
deresi yatağına devrildi.
Kazada, araçtaki 5 kişi ile yaralılara yardım etmek için dere yatağına inen patikada düşen 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dereli Devlet ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Minibüsün, Giresun Üniversitesi
öğrencilerini geziye götürdüğü öğrenildi.
Dereli, Giresun, Güncel
Kaynak: AA