02 Mart 2019, 15:04
»»

Öğrenci Taşıyan Minibüs Dere Yatağına Devrildi: 5 Yaralı

Öğrenci Taşıyan Minibüs Dere Yatağına Devrildi: 5 Yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde, geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde, geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Pınarlar köyü Kuzalan şelalesi mevkisinde yol kenarında park halindeki Şükrü Kayiş idaresinde 28 EH 867 plakalı minibüs, aracın el frenin boşalması sonucu Aksu deresi yatağına devrildi.

Kazada, araçtaki 5 kişi ile yaralılara yardım etmek için dere yatağına inen patikada düşen 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dereli Devlet ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Minibüsün, Giresun Üniversitesi öğrencilerini geziye götürdüğü öğrenildi. Dereli, Giresun, Güncel
Kaynak: AA