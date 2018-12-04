Öğrenci Temsilcileri Başkan Bozkurt'u Ziyaret Etti

04 Aralık 2018 Salı 16:07



04 Aralık 2018 Salı 16:07

İnönü Vehbi Koç ve İnönü İmam Hatip Okulu öğrenci temsilcileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.Ziyarette, öğrenci temsilcilerinden Şenay Kuzucu ve Nurullah Salazalp temsil ettikleri öğrencilerin talep ve temennilerini iletti. Öğrenci temsilcileri aynı zamanda ilçede bulunan öğrenci ve okul idarelerinden gelen gezi, sportif faaliyetlere ulaşım desteği gibi taleplerin belediye tarafından karşılanmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkürlerini bildirdi. Belediye Başkanı Bozkurt da öğrencileri önemsediklerini ve her zaman yanında olduklarını ifade ederek öğrencilerin tüm isteklerini aldıklarını ve belediye olarak öğrencilerden gelen talepleri titizlik içerisinde değerlendirdiklerini belirtti.Ziyaret sonunda öğrenci temsilcileri Başkan Bozkurt'a eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR