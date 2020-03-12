Öğrenci ve işçi servisi yapan şirket 50 aracını korona virüsüne karşı dezenfekte ettirdi
Bilecik'te faaliyet gösteren bir turizm acentesine ait araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
12.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:26
Bilecik 'te faaliyet gösteren bir turizm acentesine ait araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Bilecik'te taşımacılık faaliyeti yürüten şirket, öğrenci ve işçi servisi yapan 50 aracını başta korona virüsü olmak üzere bahar mevsimi hastalıklarından hizmet verdiği vatandaşları korumak adına firmaya ait tüm araçlara dezenfekte işlemi yaptırırken, davranış diğer firmalara örnek gösterildi. Şirket yetkileri, "Özellikle öğrenci ve işçi servisi çekiyoruz. Günde yüzlerce kişi araçlarımıza biniyor. Ülke gündeminde yaşanan korona virüsü vakası ile ilgili harekete geçtik ve hizmet verdiğimiz vatandaşlarımıza karşı daha iyi hizmet vermek adına daha titiz davrandık. Özellikle öğrenci ve işçi servislerimiz başta olmak üzere firmamıza ait tüm araçlarımızda dezenfekte işlemi yaptırdık. En azından yaptırdığımız bu dezenfekte işlemi ile birazda olsa korona virüsü ve faklı hastalıkların önüne geçebiliriz, biz isteriz ki diğer firmalarda yaptırsın" dedi. - BİLECİK
Bilecik'te taşımacılık faaliyeti yürüten şirket, öğrenci ve işçi servisi yapan 50 aracını başta korona virüsü olmak üzere bahar mevsimi hastalıklarından hizmet verdiği vatandaşları korumak adına firmaya ait tüm araçlara dezenfekte işlemi yaptırırken, davranış diğer firmalara örnek gösterildi. Şirket yetkileri, "Özellikle öğrenci ve işçi servisi çekiyoruz. Günde yüzlerce kişi araçlarımıza biniyor. Ülke gündeminde yaşanan korona virüsü vakası ile ilgili harekete geçtik ve hizmet verdiğimiz vatandaşlarımıza karşı daha iyi hizmet vermek adına daha titiz davrandık. Özellikle öğrenci ve işçi servislerimiz başta olmak üzere firmamıza ait tüm araçlarımızda dezenfekte işlemi yaptırdık. En azından yaptırdığımız bu dezenfekte işlemi ile birazda olsa korona virüsü ve faklı hastalıkların önüne geçebiliriz, biz isteriz ki diğer firmalarda yaptırsın" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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