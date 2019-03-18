Öğrenci ve Öğretmenler Muhasebeciler Haftası'nı Kutladı

Kaynak: İHA

Diyarbakır Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin muhasebe ve finans bölümü öğrencileri ile öğretmenleri, Muhasebeciler Haftası'nı piknik havasında kutladı. Kutlamaya okulun eski müdürleri ile Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Vural da katıldı.Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mart ayında Muhasebeciler Haftası'nı birlikte kutladılar. Okul müdürü Adil Turan ile muhasebe ve finans bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin ev sahibi olduğu kutlama açık alanda gerçekleştirildi. Piknik havasında geçen ve öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları yiyeceklerin yenildiği kutlamada, çalınan müzik eşliğinde halaylar da çekildi. Muhasebeciler Haftası kutlama etkinliğine Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Vural, okulun eski müdürlerinden Burhan Ensari, Nurettin Arslanoğlu, Mecit Dokumacı ve Recai Kırtay ile Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahsin Çalışkan'ın yanı sıra aynı okuldan mezun olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olan meslek mensupları da katıldı.Kutlama, okul müdürü Turhan'ın günün anısına uygun olarak konuklarına plaket vermesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR