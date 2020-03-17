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Öğrenci ve öğretmenlerden Çanakkale şehitleri için klip

Samsun'da bir okul tarafından hazırlanan, öğretmen ve öğrencilerinin rol aldığı "18 Mart Çanakkale şehitleri" konulu klip herkes tarafından beğeni ile karşılandı.

17.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:44
Öğrenci ve öğretmenlerden Çanakkale şehitleri için klip
Samsun'da bir okul tarafından hazırlanan, öğretmen ve öğrencilerinin rol aldığı "18 Mart Çanakkale şehitleri" konulu klip herkes tarafından beğeni ile karşılandı.

Canik ilçesinde bulunan Emrullah Efendi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri 18 Mart 1915 tarihinde gerçekleşen Çanakkale Zaferi'ni unutmadı. Çanakkale şehitleri için klip hazırlayan okul herkes tarafından takdir topladı. Klip 3 haftada tamamlandı ve 10 öğretmen 7 öğrenci klipte rol aldı. Toplamda 2 buçuk dakika süren klipte herkesi duygulandırdı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin milletin hafızasında izler bırakmış destansı bir zafer olduğunu ifade eden proje sorumlusu Müzik Öğretmeni Göknur Mandıracı, "Emrullah Efendi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri olarak Çanakkale'de şehit düşmüş askerlerimizi bu şarkıyla anmak istedik. Çanakkale ruhunu bu şarkıyla yaşatmak istedik. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, Güncel

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