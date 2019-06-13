Öğrenci ve veliler caddede kitap okudu

Kütahya
'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile velileri caddede kitap okudu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yaklaşık iki ay önce başlatılan "Zaman Dursun Kütahya Okusun Projesi" kapsamında, "Sevgi Yolu" olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi
'nin girişinde etkinlik yapıldı.
Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven
, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyayı kitap okumaya dikkati çekmek amacıyla başlattıklarını söyledi.
Güven, şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da birçok faaliyet ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamında geçtiğimiz aylarda, tüm Kütahya halkına yönelik, 'Zaman Dursun Kütahya Okusun Projesi'ni hayata geçirdik. Proje ile sadece öğrencilerimizin değil, toplumun her kesiminin okumasını sağlamayı amaçladık. Zaman zaman farklı mekanlarda ve farklı kesimlerle okuma etkinlikleri gerçekleştirdik. Bugün de şehrimizin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Katılım ve ilgi oldukça iyi. Kampanyamıza toplumun her kesiminden destekler devam ediyor. Okuma kampanyamızı yaz döneminde de sürdüreceğiz."
Etkinliğe katılan veli ve öğrenciler de okuma alışkanlığı bakımından projeyi oldukça faydalı bulduklarını ifade etti.
Kaynak: AACumhuriyet Caddesi
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