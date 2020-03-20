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Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

İnegöl ilçesindeki Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrencileri, velileriyle birlikte koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için video çekti.

20.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:39
Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

İnegöl ilçesindeki Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrencileri, velileriyle birlikte koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için video çekti. Sağlık çalışanlarına, "Siz bizim için hastanedesiniz, biz sizin için evdeyiz" diye seslenen öğrenciler ile velilerinin çektiği video, sosyal medyada çok sayıda beğeni alarak, pek çok kişi tarafından paylaşıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Yenice, İnegöl, Güncel

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