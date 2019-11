Öğrenci velileri, çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıp kitap okuyor Ordu Haki Yener İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Annem ve Ben Sıra Arkadaşı Olduk' projesi, velilerden tam not alıyorYaklaşık 600 velinin katılım sağladığı kitap okuma etkinliğinde öğrencilerin, okuma alışkanlığı da güçleniyorORDU - Ordu Haki Yener İlkokulu'nda uygulamaya konulan 'Annem ve Ben Sıra Arkadaşı Olduk' projesi ile veliler, çocukları ile birlikte aynı sıralarda kitap okuyor. Çocukların kitap okuma alışkanlıklarını güçlendiren proje, veliler tarafından olumlu karşılanıyor. Ordu Haki Yener İlkokulunda bir süre önce hayata geçirilen 'Annem ve Ben Sıra Arkadaşı Olduk' projesi, öğrenciler ve velilerden tam not alıyor. İlk olarak 2-C sınıfında hayata geçirilen ve velilerin olumlu karşılaması sonrasında bütün sınıflarda uygulamaya konulan proje sayesinde veliler, her ay 1 ders saati boyunca çocuklarıyla birlikte kitap okuyor. Yaklaşık 800 öğrencinin bulunduğu Haki Yener İlkokulunda yaklaşık 600 veli, çocukları ile birlikte kitap okumanın mutluluğunu yaşıyor."Bütün sınıflarda veliler, çocukları ile birlikte kitap okuyor"Haki Yener İlkokulu 2-C sınıf Öğretmeni Yeşim Şensoy, proje ile öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını daha da güçlendiğini ve çok olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Şensoy, "Projemiz, 'Annem ve Ben Sıra Arkadaşı Olduk' isminde e-twinning projesi. Amacımız, bu proje sayesinde öğrencilerin okuma becerilerini arttırmak, okuma alışkanlığını kazandırmak. Bunu yaparken ise velilerini onlara örnek ve rol göstererek yapmayı amaçladık. Velilerden de bu konuda çok büyük bir destek aldık. Önce sınıf olarak başladık, olumlu dönüşler aldık ve okul müdürümüzün de desteği ile yaygınlaştırmayı amaçladık. Haki Yener İlkokulu bütün sınıflarında, şuanda bütün öğrenci ve velileri ile birlikte kitap okuyorlar. Çok olumlu ve verimli olduğunu düşünüyoruz, devam etme amacındayız" dedi."Çocuklar ailelerinin kitap okuduğunu görünce bunu alışkanlık haline getiriyor""Çocuklar anne ve babasının okuduğunu görünce kitap okumanın zevkine ve bunun alışkanlık haline dönüşmesine gerçekten kitap okumalarını söylemeden gösteriyoruz" diyen Şensoy, "Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyoruz. 21 tane dersliğimiz var ve 800'e yakın öğrencimiz mevcut. Yaklaşık 600 öğrenci velisi şuanda okulumuzda öğrencileri ile birlikte kitap okuyorlar. Bu da bize gurur ve mutluluk veriyor. Proje yıl boyunca ayda bir kere olmak üzere devam edecek" şeklinde konuştu.Öğrenci velisi Kübra Çavuş, projenin çok verimli olduğunu belirterek, bu sayede çocukları ile birlikte vakit geçirdiklerini ifade etti. Çocukların bu sayede daha istekli kitap okuduklarını söyleyen Çavuş, sınıfta birlikte vakit geçirmenin, öğrencileri mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.Gülten Aktaş isimli veli de etkinlik sayesinde çocukları ile birlikte kitap okumanın mutluluk verici olduğunu ve verimli olduğuna değinerek, bu tür projelerin devamını diledi.Öğrenciler ise proje sayesinde aileleri ile birlikte kitap okumaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.