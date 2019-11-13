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Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilk kez proje kapsamında bir okulda hayır düzenlendi.

13.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:09Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi
'in ilçesinde ilk kez proje kapsamında bir okulda hayır düzenlendi.

Saniye Hüseyin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul bahçesinde, 'Sosyal Etkinlikler Kurulu'nun önerisi çerçevesinde öğleyin düzenlenen yemek ilgi gördü. Hayırda öğrencilere nohut-pilav -ayran ikram edildi.

'Ne verirsen elinle, o gider seninle' düşüncesiyle yola çıkan ve adını açıklamak istemediği velinin hayır yemeği davetine öğrenciler, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Mercan, "Paylaşmanın ve ikramın ne büyük bir erdem olduğunu bilen milletimizin böyle okul bazlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Belki de ilk kez bir okulda bu tarz bir etkinlik düzenlendi." diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Balya, Güncel

Kaynak: İHA

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