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Öğrenci velisi paspas sapıyla iki kadın öğretmeni darp etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olayda öğrenci velisi, tartıştığı iki kadın öğretmeni eline geçirdiği paspas sapıyla darp etti.

02.10.2019 10:10Öğrenci velisi paspas sapıyla iki kadın öğretmeni darp etti
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olayda öğrenci velisi, tartıştığı iki kadın öğretmeni eline geçirdiği paspas sapıyla darp etti.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İrfanlı Ortaokulu'nda öğrenci olan çocuğun annesi Çilem İ. ve öğrencinin halası Ceren İ. okula gelerek okulun anasınıfı öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle öğrenci velileri ile öğretmenler arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda öğrencinin halası olduğu öğrenilen Ceren İ. eline geçirdiği paspas sapıyla iki kadın öğretmene saldırdı. Çevrede bulunanların müdahalesinin ardından

Neslihan K. ve Pınar K. adlı iki öğretmen hastaneye giderek darp raporu aldılar. Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izi olan öğretmenler kendilerine saldıran Ceren İ. hakkında şikayetçi oldular. Düziçi polisi olayın ardından okula gelerek öğretmenleri darp eden Ceren İ.'yi polis merkezine götürüp ifadesini aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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