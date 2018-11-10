Öğrenci Yakınları, Kavgayı Ayırmaya Çalışan Müdür Vekilini Dövdü (2)

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:34



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:34

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu Müdür Vekili Yavuz Acar, iki öğrenci arasında çıkan, ailelerin de karıştığı okul bahçesindeki kavgayı ayırmak isterken öğrenci yakınları tarafından dövüldü. Acar'ın burnu kırıldı, sol gözünde morluk ve omurgasında zedelenme oluştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.?Olay, Perşembe günü öğleden sonra Akharım beldesindeki Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Kavga eden iki öğrenciden birinin iki ağabeyi, diğer öğrenciyi okuldan çıkartarak dövmek istedi. Öğretmenler buna izin vermeyince, önce sözlü tartışma yaşandı, ardından kavga çıktı. Bunu haber alan Okul Müdür Vekili Yavuz Acar, bahçeye inerek kavgaya müdahale etti. Çocuklar ise ailelerini çağırdı. Ailelerin gelmesiyle kavga büyüdü. Kavga sırasında öğrenci yakınları Müdür Vekili Yavuz Acar'a saldırarak dövdü. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Baygınlık geçiren Yavuz Acar, 112 ekiplerince götürüldüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yavuz Acar'ın burnu kırılırken, sol gözünde morluk ve omurgasında zedelenme oluştuğu belirlendi.'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'Darp raporu alan Müdür Vekili Yavuz Acar, olayı şöyle anlattı:"İki genç, okula kardeşlerinin kavgası üzerine geliyor. Kavga eden çocuğun ağabeyleri, diğer çocuğu okuldan çıkarmak istiyor. Öğretmenler de bu duruma izin vermeyince bir laf, söz kavgası ortaya çıkıyor. Bu arada ben diğer binadaydım. Koşarak geldim. Bunlar bu arada galeyana geldi. Babalarını falan çağırdılar. Yaşlı dedeleri geldi. Taş atan kadınlar vardı. Bir anda üzerime atıldılar. 5 ya da 6 kişi çullandı üzerime. Yaşlı adam bıçak çekti. Karnıma saplamaya çalıştı. Sırtıma taşla vurdular. Gözümün altında morluk, burnumda kırık var. Pazartesi günü doktor ameliyat olup, olmayacağımı söyleyecek. Omurgalarımda hafif bir zedelenme var. Darp raporunu aldım. Şikayetçi olacağım. Bu olay sonrası Sayın Kaymakamımız Eflatun Bey, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin Bey, okul müdürleri, öğretmen arkadaşlarımız, okulumuzdan öğretmen arkadaşlarımız, köyümüzün velilerinden çok kişi aradı. Üzgün olduklarını söyledi. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz."SENDİKA TEMSİLCİLERİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTISendika temsilcileri, dün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Osman Gönülseven, Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, Eğitim-Sen İlçe Başkanı Merdan Gül, Eğitim-İş Başkanı Mesut Aydın, sendika üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Sendika üyeleri 'Eğitimciler hedefse, geleceğimiz karanlıktır. Öğretmene şiddete hayır' yazan pankart açarken, ellerinde de 'Eğitimciye şiddete dur de' yazılı dövizler taşıdı.'KAYITSIZ ŞARTSIZ KINIYOR, TELİN EDİYORUZ'Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Osman Gönülseven, "Öğretmenimize acil şifalar diliyoruz. Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını, millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun, yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız kınıyor, telin ediyoruz. Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, genelde bütün vatandaşlarımızı, hususen eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınıyoruz" diye konuştu.SALDIRI ANI KAMERADAMüdür Vekili Yavuz Acar'ın dövüldüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Yavuz Acar'a öğrenci yakınlarının saldırması ve yaşanan arbede yer alıyor. - Afyonkarahisar