07.07.2019 10:35
Haberler» Güncel» Haber

ÖĞRENCİ YURDUNUN TRAFOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Haber - Kamera Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK İstanbul DHAZeytinburnu'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Haber - Kamera Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK İstanbul DHA
Zeytinburnu'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nun bahçesindeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar oluştu. ÖĞRENCİ YURDUNUN TRAFOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:55   Kimlik soran bekçilere silahlı saldırı: 2 kardeş yaralı
10:54   DHA YURT BÜLTENİ - 4
10:53   Saklı cennet, Nadire Kanyonu
10:52   Doğa harikası At Yaylası'na demir kapılı önlem
10:51   İşyerini soyan hırsıza iş verip, evini açtı
10:51   Altay tankının mazgalları Aydın'da üretiliyor
10:51   - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: "Çin'le İlişkilerimiz Daha İleri Seviyelere Gelmeliydi"-...