Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu

Koronavirüsle mücadele için umreden ve Avrupa'dan gelen Türklere karantina süresinde kalacakları yurtlarda kullanmaları için tuvalet kağıdı, iç çamaşırının da bulunduğu paketler verildi.

Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan ve 200 binden fazla insanda görülen koronavirüse karşı mücadele kapsamında umrede ve Avrupa'da bulunan Türkler, ülkeye döndükten sonra Ankara, Konya ve İstanbul'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencileri yurtlarında 14 günlük karantina süresini geçirecek.

TEMİZLİK PAKETİ DAĞITILDI

Yurtlarda kalan misafirlerin kaldıkları sürede kullanmaları için temizlik ve sağlık paketi dağıtıldı. Paketlerde ise şunlar yer aldı: 1 rulo büyük havlu, 1 rulo tuvalet kağıdı, 3 adet atlet, 3 adet alt iç çamaşırı, 3 adet çorap, diş fırçası ve diş macunu, şampuan ve sabun, vücut havlusu, el-baş havlusu, terlik.