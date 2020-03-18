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Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu

Umreden ve Avrupa'dan geldikten sonra KYK yurtlarında karantinaya alınanlara tuvalet kağıdı, iç çamaşırı, havlunun da içinde bulunduğu sağlık kiti dağıtıldı.

18.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:58

Koronavirüsle mücadele için umreden ve Avrupa'dan gelen Türklere karantina süresinde kalacakları yurtlarda kullanmaları için tuvalet kağıdı, iç çamaşırının da bulunduğu paketler verildi.

Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan ve 200 binden fazla insanda görülen koronavirüse karşı mücadele kapsamında umrede ve Avrupa'da bulunan Türkler, ülkeye döndükten sonra Ankara, Konya ve İstanbul'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencileri yurtlarında 14 günlük karantina süresini geçirecek.

TEMİZLİK PAKETİ DAĞITILDI

Yurtlarda kalan misafirlerin kaldıkları sürede kullanmaları için temizlik ve sağlık paketi dağıtıldı. Paketlerde ise şunlar yer aldı: 1 rulo büyük havlu, 1 rulo tuvalet kağıdı, 3 adet atlet, 3 adet alt iç çamaşırı, 3 adet çorap, diş fırçası ve diş macunu, şampuan ve sabun, vücut havlusu, el-baş havlusu, terlik.

Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz pazar günü yurda dönen yaklaşık 10 bin umreci Ankara ve Konya'daki yurtlarda, dün Avrupa'dan dönen yaklaşık 3 bin Türk de İstanbul'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu

Haberin Videosu :

Koronavirüs nedeniyle öğrenci yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlara dağıtılan malzemeler belli oldu
Etiketler : İstanbul, Ankara, Avrupa, Konya, Sağlık , Güncel

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