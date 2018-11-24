24 Kasım 2018 Cumartesi 14:21



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:21

Öğrenciden duygulandıran hareket kamerada Engelli arkadaşının ayakkabı bağcığını bağlayan öğrenci duygulandırdıOkul müdürü öğrenciyi yanına çağırıp alnından öptüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde engelli arkadaşının çözülen ayakkabı bağcıklarını bağlayan öğrenci, öğretmeni tarafından alnında öpüldü. O duygusal anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Şehit Ahmet Günak Ortaokulunda yaşandı. Engelli bir kız öğrencinin ayakkabı bağcıkları çözülünce bahçedeki bir arkadaşından yardım istedi. İsmi öğrenilemeyen öğrenci, engelli arkadaşının bağcıklarını bağlamaya başladı. Olayı güvenlik kamerasından gören Okul Müdürü Bekir Keskinbıçak, bahçeye giderek öğrencinin arkasında durarak ayakkabı bağcıklarını bağlamasını bekledi. Öğrenci arkadaşının ayakkabı bağcıklarını bağladıktan sonra gidecekken okul müdürü öğrenciyi yanına çağırdı. Öğrenciye sarılan okul müdürü, alnından öptü. Engelli öğrenciyi de yanına çağırıp sarılan okul müdürü, davranışından dolayı öğrenciyi tebrik etti.O anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.