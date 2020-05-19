Öğrenciler 19 Mayıs'a özel rap söyledi

Mersinli öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Mustafa Kemal Samsun'da bugün" adlı rap şarkıyı seslendirdi.

Öğrenciler 19 Mayıs'a özel rap söyledi
19.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:48
Mersinli öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Mustafa Kemal Samsun'da bugün" adlı rap şarkıyı seslendirdi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünce bir video hazırlandı.
Videoda, Mersinli öğrenciler Emircan Tatlı ve müzik öğretmeni Aytaç Aksoy, "Mustafa Kemal Samsun'da bugün" adlı rap şarkıyı seslendirdi.
Videoda ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arşiv görüntülerine de yer verildi.
Rap şarkının sözleri ise şu şekilde:
"Ordular dağınık, ülke paylaşılmış. Düşman askeri tarafından sınır aşılmış. Batılı komutanlar, ufuktan umuda dalmış. Türk toprağını ele alacağını sanmış.
Paşa bilgili, ele alacak tüm dizgini. Yürekli çünkü vatana feda ederdi bendini. Samsun'a çıkan Atamız Mustafa Kemaldi. Koskoca yüreğiyle inancı yeterli.
İstanbul limanından Bandırma'ya bindi. Düşmanlar Karadeniz'de batırmaya meyilli. Komutan bunu bilse de kesindi. Verse son nefesini, 'kurtuluştu hedefi.'
Pek sağlam olmasa da Mustafa Kemal'in bindiği, geminin sırtında Türk bayrağı dikili. Boşa çıkmıştı orada düşmanın fikri. Çünkü Kaptan İsmail Hakkı rotayı değiştirdi.
Uyan halkım, kurtulduk onca düşmandan bugün. Tarih yazdık. Milletin adına kurtuluş o gün. Uyan halkım, Mustafa Kemal Samsun'da bugün. Tarih yazdı. Rahat uyusun o mavi gözler.
19 Mayıs sabahı Samsun bir vapur sesi. Gökte parlayan bu sefer, güneş değil kendisi.
O tarih kesinlikle değil bizim tatilimiz. Türk halkının bunca düşmana direnişi.
Geldi kulaklara, umudun sesi. Çıkmamış aklından vatan sevgisi, göstermiş düşmana, tecrübesini. Gafilin yer bulur, kirli dizleri.
Direniş başlattı, Mustafa Kemal. Mayıs'ın 19'unda kalktı vapur Bandırma. Düşmanlarda kimmiş? Geliyor Türk halkı. İndirecek çetelenmiş tüm düşmanı.
Görevli, müfettiş 9. Ordu'da. Hayatlar, umutlar, omuzlarında onlar. Onları devirecek güç, bizde var. Kaçmadık, başardık, kazandık, biz yaptık.
Uyan halkım, kurtulduk onca düşmandan bugün. Tarih yazdık. Milletin adına kurtuluş o gün. Uyan halkım, Mustafa Kemal Samsun'da bugün. Tarih yazdı. Rahat uyusun o mavi gözler."
Öğretmenler Türkiye için "Gençlik Marşı"nı söyledi
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Öğretmenler Türkiye için söylüyor" başlıklı bir video hazırlandı.
Videoda çeşitli illerdeki öğretmenlerin, "Gençlik Marşı"nı hem çalıp hem söylemesi güzel görüntüler oluşturdu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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