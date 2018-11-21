Öğrenciler 20 gün su şişelerini atmadı, poşet poşet geri dönüşüme gitti

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:44



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:44

Öğrenciler 20 gün su şişelerini atmadı, poşet poşet geri dönüşüme gittiElazığ'da yurtta kalan öğrenciler,"Sıfır Atık" projesine katkı olsun diye 20 gün su şişelerini atmayınca 10 bin adet pet şişe toplandıToplanan 10 bin şişe poşetlerle yurttan alınarak geri dönüşüme gönderildiELAZIĞ - Elazığ'da yurtta kalan öğrenciler,"Sıfır Atık" projesine katkı olsun diye 20 gün su şişelerini atmayınca 10 bin adet pet şişe toplanarak, poşetlerle geri dönüşüme gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesine Elazığ Kredi Yurtlar Kurumu Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık bin öğrenci de destek verdi. Öğrenciler, KYK tarafından verilen ücretsiz suların pet şişelerini geri dönüşüme kazandırmak için yurt müdürü Kayahan Topal ile görüştü. Öğrencilerin bu duyarlılığına kayıtsız kalmayan Topal, belediye ile görüşerek yurt koridorlarına atık toplama kutusu bıraktı. Öğrenciler 20 günde 10 bin adet pet şişe topladı. Toplanan ve bir odaya poşetlerle yığılan yaklaşık 10 bin pet şişe Elazığ Belediyesine bağlı ekipler tarafından alınarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere götürüldü.Yurt kapasitesinin bin 140 öğrenci olduğunu belirten Yurt Müdürü Kayahan Topal, "Yaklaşık bin öğrenci barınıyor. Bin öğrenciye KYK günde belirli miktarlarda ücretsiz su veriyor. Toplanan bu su şişelerini de geri dönüşüme kazandırıldığı zaman sayı çok miktarda oluyor. Bir su şişesinin doğada 400 yılda kaybolduğu söyleniyor. Bizler yurt idaresi olarak bu geri dönüşüm kutularını yurt koridorlarına bırakmadık. Bu talep öğrencilerimizden geldi. Öğrencilerimiz gerçekten bu konuda çok duyarlılardı. Geri dönüşüme katkıda bulunma adına bizlerden bu adımı atmamızı istediler. Bizler de belediye bu konu ilettik. Sağ olsun onlarda bizim isteğimizi kırmadı. Bugün de bir oda dolusu yaklaşık 10 bin şişeyi 20 günlük bir süre içerisinde geri dönüşüm kutusuna doldurduk. Bir kamyon ve oda dolusu diyebiliriz. Tüm yurtlara örnek olmasını diliyoruz" dedi.Yurtta 10 bin pet şişenin geri dönüşüme kazandırıldığını aktaran Çevre Yüksek Mühendisi Levent Harputlugil, "Öğrencilerimiz 20 gün gibi kısa sürede bu atıkları bilinçli bir şekilde toplayarak geri dönüşüm kutularına attılar. Onları da bizler alıp geri dönüşü tesislerine ulaştıracağız. Bu faaliyetin tüm kurumlarımıza, öğrencilerimize ve gelecek nesillerimize örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Yurtta kaldığını aktaran öğrencilerden Fatih Bilek, "Öğrenciler olarak bir günde ortalama 5 pet şişe su tüketiyoruz. Bu su şişelerini belediye tarafından bırakılan geri dönüşüm kutulara atıyoruz. Öğrenci olarak bizler bu şekilde çevreye katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.