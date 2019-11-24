Haberler » Güncel » Öğrenciler 24 Kasım yazılı koreografi oluşturdu, öğretmenler şarkı söyledi - Haber

Öğrenciler 24 Kasım yazılı koreografi oluşturdu, öğretmenler şarkı söyledi

ERZURUM'un Hınıs ilçesindeki Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, vücutlarıyla 24 Kasım yazarken, 17 öğretmen ise Hınıs'ın çeşitli bölgelerinde 'Teşekkürler Öğretmenim' şarkısını seslendirerek klip çekti.

24.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:37Öğrenciler 24 Kasım yazılı koreografi oluşturdu, öğretmenler şarkı söyledi

ERZURUM'un ilçesindeki Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, vücutlarıyla 24 Kasım yazarken, 17 öğretmen ise Hınıs'ın çeşitli bölgelerinde 'Teşekkürler Öğretmenim' şarkısını seslendirerek klip çekti.

Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Öğretmenlerinin günlerini kutlamak isteyen 250 öğrenci, okulun bahçesinde vücutlarıyla 24 Kasım'ı yazdı. Öğretmenler ise hem günlerini kutlamak, hem de ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak için 'Hınıs için söyle' sloganıyla klip çekti. Fotoğrafçı Furkan Cığal'ın teknik destek verdiği öğretmenler, Dilara Ağaoğlu Canay'ın sözlerini yazdığı Kutman Canay'ın ise bestelediği 'Teşekkürler Öğretmenim' şarkısını ilçe merkezi, Dere Cami, kanyon, Başköy Barajı, Kalecik Köprüsü, Karaçoban Kurugül ve Değirmen bölgelerinde seslendirdi.Bilişim öğretmeni Muhammet İlçi, hem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını hem de kliple Hınıs'ın güzelliklerini herkese göstermek istediklerini söyledi.



Anadolu Lisesi, Hınıs, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04 "Diyarbakır annelerine" destek veren şehit anneleri Kayseri'ye döndü
14:04 Ümraniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
14:04 Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı Alşan, son yolculuğuna uğurlandı
14:02 - Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı
13:58 Turuncu şemsiye açarak kadına şiddete dikkat çektiler
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul'daki villasında yakalandı
24.11.2019 14:05:03