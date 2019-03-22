Öğrenciler 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli
Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri ve öğretim üyeleri Osmaneli Millet Parkına 300 fidan dikimi gerçekleştirdi.
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
'in de katıldığı etkinlikte 300 fidan toprakla buluştu. Etkinlik sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Üniversitemiz öğrencileri ve değerli öğretim üyelerimizle birlikte Millet Bahçesi
Parkımızda fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu güzel etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize ve Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Hasan Yanık'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam
Kaynak: İHA