Haberler » Güncel » Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı

Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı

Öğrencilerin 400 metrelik Türk bayrağı ile yaptığı bayrak yürüyüşü, herkes tarafından büyük beğeni kazandı.

26.10.2019 11:10Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı
Öğrencilerin 400 metrelik Türk bayrağı ile yaptığı bayrak yürüyüşü, herkes tarafından büyük beğeni kazandı.
Bursa Özel Altınşehir Okulları ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği bayrak yürüyüşünü bu yıl da coşkuyla tamamladı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve gazilerin de katıldığı kortej, 400 metrelik Türk bayrağı ile büyük beğeni topladı. Cumhuriyetim 96. yılının kutlandığı bayrak yürüyüşünde her adım cumhuriyeti güçlendirircesine atıldı.
Altınşehir Okullarının velilerinin de öğrencileri yalnız bırakmadığı programda onlarla birlikte yürümeleri birlikteliği taçlandıran anlardan biri olarak akıllarda kaldı. Okul kurucuları Umut Gökçe ve Erol Turan'da öğrencilerin yapmış olduğu yürüyüşün kendilerini gururlandırdığını söyledi.
(İHA)

Altınşehir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:46 Kurum: "Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak"
14:46 Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu
14:46 İlk ara tatilde aileler için seyahat rotaları
14:44 Mardin'de "3. Harire Şenliği"
14:44 Sağlıklı Kentler Birliği 32. Olağan Meclis Toplantısı
14:44 Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek
14:42 Seydişehir'de zarar gören çiftçilere afet yardımı yapıldı
26.10.2019 14:48:13