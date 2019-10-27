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Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı

Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdıBURSA - Öğrencilerin 400 metrelik Türk bayrağı ile yaptığı bayrak yürüyüşü herkes tarafından ilgi topladı.

27.10.2019 10:04
Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı
BURSA - Öğrencilerin 400 metrelik Türk bayrağı ile yaptığı bayrak yürüyüşü herkes tarafından ilgi topladı.
Bursa Özel Altınşehir Okulları, ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerinin iştirakiyle gerçekleştirdiği bayrak yürüyüşünü bu yıl da coşkuyla tamamladı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve gazilerin de katıldığı kortej, 400 metrelik Türk bayrağı ile büyük beğeni topladı. Cumhuriyetim 96. yılının kutlandığı bayrak yürüyüşü ilgi gördü. Altınşehir Okullarının velilerinin de öğrencileri yalnız bırakmadığı programda renkli anlar yaşandı. Okul kurucuları Umut Gökçe ve Erol Turan, öğrencilerin yapmış olduğu yürüyüşün kendilerini gururlandırdığını söyledi.
Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı

Altınşehir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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