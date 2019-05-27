Öğrenciler, 6 ayda, 1 milyon 67 bin sayfa kitap okudu

TUNCELİ'de, 'Oku kitabı al armağanı' yarışmasına katılan 216 öğrenci, 6 ayda 1 milyon 67 bin 55 sayfa kitap okudu. Öğrencilere Vali Tuncay Sonel tarafından bisiklet hediye edildi.Tunceli Valiliği'nce sürdürülen 'Oku kitabı al armağanını' yarışmasına katılan 216 öğrenci, 6 ayda toplamda 1 milyon 67 bin 55 sayfa kitap okudu. Yarışmaya katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Vali Tuncay Sonel tarafından ödüllendirildi. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Seçkin Şenlik, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla valilik önünde düzenlenen törenle 216 öğrenciye bisiklet hediye edildi.Ödül töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin eğitim başarısı için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Konuşmasında öğrencilere kitap okumanın önemini de anlatan Vali Sonel, "1 milyon 67 bin 55 sayfayı okudunuz. Biliyorsunuz insan okursa bilgi sahibi olur, güçlü olur. İleride inşallah ilkokul, ortaokul, lise, üniversite sınavları çıkacak. O çıkan soruları daha kolay çözeceksiniz. Burada hepinize rol model büyükleriniz var. Başsavcımızdan, komutanlarımıza, öğretmenlerimize kadar onları örnek alın. İnşallah sizleri de gelecek yıllarda bu şekilde görürüz" dedi.Konuşmaların ardında Vali Sonel ve protokol üyeleri, kitap okuyarak dereceye giren öğrencilere bisikletlerini teslim etti.

Kaynak: DHA