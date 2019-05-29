Tam 70 milyon yıllık! Bir okul müdürü buldu öğrenciler fosile hayranlıkla dokundu

Kahta ilçesi TPAO Atatürk İlkokulu öğrencileri, 70 milyon yıllık olduğu ifade edilen fosillere hayranlıkla dokundu. Hatay'ın Samandağı ilçesine düzenlenen bir gezide farklı şekillerdeki fosilleri fark eden Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, bu fosilleri aracına koyarak okula getirdi. İlk başta ne olduğunu bilmediği milyonlarca yıllık fosilleri bilim sınıfında sergileyen Mehmet Yıldırım bu fosillerle ilgili araştırma yaptı. Echihoid döneminde yaşayan ve taşlaşan deniz kestanesi fosillerinin belirgin çizgileri dikkatleri üzerine çekiyor.

FOSİLLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Öğrenciler fosiller sayesinde Fen Bilgisi derslerin çok eğlenceli geçtiğini ve kendilerinde merak uyandırdığını belirterek, fosillerin oluşumlarıyla ilgili öğretmenlerinden bilgi aldıklarını dile getirdi.

"20 SAATTE ANLATILACAK DERSİ 2 DAKİKADA SUNDUK"

Hatay Samandağ'ında bir gezi esnasında fosilleri bulduğunu belirten TPAO Atatürk İlkokul Müdürü Mehmet Yıldırım, okulun bilim sınıfı, fosillerin sergilenmesi ile beraber öğrencilerin ilgi odağı olduğunu söyledi. Müdür Yıldırım, "Fosilleri Hatay Samandağ'ında gezi amacı ile gittiğimiz bir yerde bulduk. Bunları öğrencilerimiz için okulumuzun bilim sınıfında sergileyerek onların istifadesine sunduk. Öğretmenlerimizin 10 saatte, 20 saatte anlatacakları dersi 2 dakikada bu fosilleri öğrenciye göstererek, onların dokunmasını sağlıyor. Bilimsel olarak oluşumunu 2 dakikada öğrencilere anlatıyor. Bu öğrencilerin beynine kazınan, unutmayacak bir fosil kavramı çıkacak. Biz bu amaçla bilim sınıfına getirdik. Bunları öğrencilerimizin kullanımına sunduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA