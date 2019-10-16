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Öğrenciler, adalet sarayını ziyaret etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilköğretim okulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında Gölbaş Adalet Sarayını gezdi.

16.10.2019 16:24Öğrenciler, adalet sarayını ziyaret etti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilköğretim okulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında Gölbaş Adalet Sarayını gezdi.

Okul Müdür Yardımcısı Mesut Uyar, Rehberlik Öğretmeni Ahmet Küçük Sınıf Öğretmeni Hasan Hüseyin Fidancı ve öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında ayın değeri olan adalet ile ilgili öğrencileri yerinde bilgilendirmek için Gölbaşı Adalet Sarayını ziyaret edip gezdiler.

Ziyarette Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Gülhan Kunt Öcal öğrencilerin adalet ile ilgili sorularını cevapladı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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