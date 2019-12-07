Haberler » Güncel » Öğrenciler AFAD'ı gezdi - Haber

Öğrenciler AFAD'ı gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencileri AFAD merkezini gezdiler afete hazırlı olunması gerektiğini öğrendiler.

07.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:56Öğrenciler AFAD'ı gezdi
DÜZCE(İHA) – 23 Nisan İlkokulu öğrencileri AFAD merkezini gezdiler afete hazırlı olunması gerektiğini öğrendiler.

23 Nisan İlkokulu 2E ile 2F sınıfı minik öğrencileri derslerindeki kazanımlar gereği olarak AFAD Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Yardım kuruluşları konusu kapsamında gerçekleştirilen ziyaret öğrenciler için oldukça yararlı geçti. Her birimi gezen öğrenciler uygulama yapma şansı da buldu. Ayrıca öğrencilere yetkililer tarafından afete hazırlıklı olmaları konusunda eğitim verilerek afet çantası hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği de anlatıldı. Öğrencilere ayrıca çeşitli hediyeler verildi. - DÜZCE

23 Nisan, Düzce, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08 Günde 8 ton Şanlıurfa zeytini satılıyor - Haber
12:08 Baz istasyonuna 'leylek' düzenlemesi - Haber
12:08 FETÖ'nün Avrupa'daki "Pazarlamacıları" yakalandı - Haber
12:07 HDP önündeki eylemde 96'ncı gün - Haber
12:06 İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
10:20 Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
7.12.2019 12:11:08