Öğrenciler Aiçü'yü Gezdi

İbrahim Çeçen
ilköğretim okulu anasınıfı öğrencileri, Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nı gezdi.
Etkinlikte öğrenciler "Deneysel Kimya ve Deneysel Fizik" uygulamaları hakkında bilgi aldı.
Minik öğrencilerin ilgisini çekebilecek, aynı zamanda evde de yapabilecekleri görsel deneyler uzman personel tarafından öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.
Laboratuvarda görev yapan uzman personelinin gözetiminde öğrencilerin deneylerin yapılmasına katkı sundukları bir ortamda, evde kullandıkları pek çok malzemenin asit ve baz özellikleri tanıtılarak renk bilgisi konuları üzerinde duruldu.
Ayrıca maddelerin fiziksel özellikleri hakkında bilgi verilerek öğrencilerde merak uyandırabilecek fizik deneyleri gerçekleştirildi.
Öğrencilerin ilgisini uyandıran deneylerin görsel sunumu sırasında yöneltilen soruları Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü Dr. Harun Güney cevapladı.
Eğlenceli geçen ziyaret çekinilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Ağrı,İbrahim Çeçen
06 Aralık 2018 Perşembe 11:42