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Öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında ter döktü

Manyas'ta İlk ve Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası sonuçlandı.

17.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:58Öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında ter döktü
'ta İlk ve Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası sonuçlandı.

Manyas Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe genelindeki ilk ve ortaokul öğrencileri arasında İstiklal İlkokulu Z- kütüphanede gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları yarışmasına ilkokullar da 32, ortaokullar da ise 17 öğrencinin katıldığı açıklandı. Kıyasıya geçen müsabakalar sonrasında ilkokullar da Damla Demir, Ensar Özer, Zara Arslan, ortaokullar da ise Velican Çoban, Üzeyir Can Mutlu, Yağmur Kırbıyık ve Serkan Akcan akıl ve zeka oyunları birincisi oldular. Öğrencilere Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'in de katılımıyla başarı belgeleri ve ödülleri verildi. - BALIKESİR

Manyas, Güncel

Kaynak: İHA

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