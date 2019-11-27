Haberler » Güncel » Öğrenciler akülü araba kullandı, trafik kurallarını öğrendi - Haber

Öğrenciler akülü araba kullandı, trafik kurallarını öğrendi

Aydın'a gelen 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' ile ilkokul öğrencileri trafik kuralarını uygulamalı olarak öğrendi.

27.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:30Öğrenciler akülü araba kullandı, trafik kurallarını öğrendi
'a gelen 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' ile ilkokul öğrencileri trafik kuralarını uygulamalı olarak öğrendi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak gerçekleştirdiği Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde, üzerinde gerekli modernize çalışmalar yapılmış olan Mobil Eğitim Tırı ile Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi. Çocukların trafik kurallarını gerçeğe yakın bir ortamda görerek ve yaşayarak öğrenmeleri sağlandı. Mobil Trafik Eğitim Tırının amacının yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile çocukların trafik kurallarını sadece ezberleyen değil ayni zamanda öğrenen, uygulayan ve günlük hayatlarına da aktararak trafik ortamında kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri olarak belirtildi.

Eğitimin sloganının "Geleceğimizin teminatı, çocuklar" olduğunu vurgulayan Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, çocukların eğitimden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Ahmet Ali Gündoğdu, "Tır bugün Denizli'deydi, bugün Aydın'da daha sonra da Muğla'ya geçecek. Ege Bölgesindeki özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza trafikle ilgili eğitimler verilecek. Görebildiğim kadarıyla eğitime katılan çocuklarımız çok mutlular ve çok keyif alıyorlar. Zaten biz bu eğitimleri tırımız gelmeden önce de kendi çapımızda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak eğitimci arkadaşlarımız vasıtasıyla okullarda vermekteydik. Bizim yaptığımız eğitimlerde de burada yapılan eğitimlerde de çocuklarımız çok büyük zevk alıyorlar. Tırda çok güzel dizayn edilmiş, içinde eğitici öğretici materyaller mevcut. Bence güzel bir eğitim oluyor. İnşallah devamlı sürekli hale getirilir. Bu tırlar şehirleri gezerek eğitim vermeye devam edecek" dedi. - AYDIN

milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08 Araçların çarptığı kedi ve şahine tedavi
15:08 ARNAVUTKÖY'DE "KORSAN OTOPARK" OPERASYONU : 450 JANDARMA KATILDI
15:08 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken kaptırdığı parasını alamıyor
15:08 Şanlıurfa mevsimlik işçiydi, ingiltere'de patron oldu
15:04 42. Dönem Taksim toplantılarının 179. oturumuna Kuşadası Belediyesi ev sahipliği yaptı
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
14:30 Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
27.11.2019 15:10:37