Öğrenciler Akvaryumda Stres Attı

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencileriyle akvaryumu gezdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu
, Serik ve Konyaaltı
ilçesinden yaklaşık 600 lise son sınıf öğrencisi, Antalya akvaryumda unutulmaz bir gün yaşadı. Su altının büyülü dünyasını gören öğrenciler, sınav stresinden zaman geçirdi.
Gezide öğrencileri yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak olan Türel, öğrencilere iyi bir planlama yapmalarını tavsiye etti.
Öğrencilerden bir taraftan ders çalışırken bir taraftan da sosyal yaşama zaman ayırmalarını isteyen Türel, şunları kaydetti:
"Şunu unutmayın ki lise yıllarımda biri bana belediye başkanı olacaksın dese, inanmazdım aklımın ucundan da geçmezdi. Ama çalışınca, gayret edince her şey oluyor. İnşallah sizin içinizden de belediye başkanları, büyük devlet adamları çıkacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Ailelerinize, okuldaki arkadaşlarınıza benden selam götürün. Ben de bu vesile ile sizleri görmekten dolayı çok mutlu oldum."
Geziye Serik'ten katılan lise son sınıf öğrencileri Hüsniye Yoldaş ve Edibe Gül Yalçın, etkinlikte çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Aksu Anadolu Lisesi
öğrencisi Ömer Faruk Okutan ise "Bu aktivite bizlerin biraz soluk almasına vesile oldu. Bizi düşünen başkanımız Menderes Türel'e teşekkür ediyorum. Burada daha önce hiç görmediğim birçok değişik balık türünü bir arada gördüm, burada olmaktan çok mutluyum." dedi.
Aksu,Menderes Türel,Antalya
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:54