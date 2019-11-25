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Öğrenciler ara tatil sonrası ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.

25.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:08Öğrenciler ara tatil sonrası ders başı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası okullarına döndü.
Edirne Şükrüpaşa İlkokulu'nda da öğrenciler, ara tatil sonrası okullarına geldi.
Arkadaşlarıyla hasret gideren öğrenciler, öğretmenlerinin de 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Bazı öğrencilerin öğretmenlerine çiçek getirdiği görüldü.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarının yolunu tutarak ders başı yaptı.

Güncel

Kaynak: AA

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