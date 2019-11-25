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Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik öğrenciler keyifli etkinliklerle ağırlandı.

25.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:10Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik öğrenciler keyifli etkinliklerle ağırlandı.

Farklı etkinlikleriyle Kayserililerin uğrak noktası KAYSERmall, ara tatil etkinlikleriyle de çocuklara neşeli bir tatil yaşattı. AVM, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.18 Kasım tarihinde başlayan etkinlikler kapsamında Sihirbaz ve Ateşbaz gösterileri, Balon ve Bisiklet Showları, Wantrolog kukla gösterisi ile çocuklar ara tatil döneminde eğlenceye doydular. - KAYSERİ

Ekonomi

Kaynak: İHA

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