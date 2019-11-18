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Öğrenciler ara tatili öğrenerek geçiriyor

Edirne'de ara tatile çıkan öğrencilere, Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda verilen teorik ve pratik trafik eğitimleriyle trafik bilinci aşılanıyor.

18.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:52
'de ara tatile çıkan öğrencilere, Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda verilen teorik ve pratik trafik eğitimleriyle trafik bilinci aşılanıyor.
Ara tatili öğrenerek geçirmek isteyen öğrenciler, Edirne Valiliği tarafından yaptırılan eğitim parkında, trafik parkurunda akülü araç sürerken, yaya geçidinde yapılması gerekenleri ve trafik levhalarını, hazırlanan parkurlarda yerinde öğrendi.
Çocukların trafik bilincinin artırılması amacıyla trafik ekiplerince verilen eğitimlerde öğrenciler trafik parkurlarında eğitim görüyor.
Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı Müdürü Talat Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin ara tatillerini faydalı bilgiler öğrenerek geçirdiğini söyledi.
Eğitim parkında öğrencilerin trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendiğini ifade eden Temel, "Burada beş yaşından başlayarak 14 yaşına kadar olan çocuklarımıza başta trafik olmak üzere pek çok farklı konuda eğitimler verilmekte. Öğrencilerimiz ara tatili iyi bir şekilde değerlendiriyor. Eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Burada çocuklarımız deneyimleyerek öğreniyor. Hedefimiz tüm çocuklarımıza bu eğitimleri vermek." şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Enes Önder de eğitim parkında yeni bilgiler öğrendiğini belirterek, "Bizim için çok faydalı oldu. Trafik kurallarını güzel bir şekilde görerek öğrendik." dedi.
Öğrenci velisi Servet Aydın da çocuklarının ara tatili faydalı bilgiler öğrenerek geçirdiğini dile getirdi.
Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik eğitimlerinin yanı sıra depremden korunma, ilk yardım ve çevre koruma eğitimleri de veriliyor.
Öğrenciler ara tatili öğrenerek geçiriyor

Edirne Valiliği, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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