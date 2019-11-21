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Öğrenciler ara tatilini Nissara AVM'de planetaryum çadırında geçiriyor

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde planetaryum çadırı kuruldu.

21.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:25Öğrenciler ara tatilini Nissara AVM'de planetaryum çadırında geçiriyor
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde planetaryum çadırı kuruldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında Nissara AVM'de öğrencilerin tatillerini en güzel şekilde geçirmeleri amacıyla planetaryum çadırı kuruldu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliklere ev sahipliği yapan Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan'da yaptığı açıklamada böylesine anlamlı etkinlikler içerisinde bulundukları için son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Nissara AVM'de açılan planetaryum çadırı Cuma akşamına kadar öğrencilere hizmet verecek. - NEVŞEHİR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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