Öğrenciler, Araçların Tüm Bakım ve Onarımını Yapıyor

30 Kasım 2018 Cuma 11:29



30 Kasım 2018 Cuma 11:29

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Yıldız tarafından eşi Hacı Sevim Yıldız adına yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkiye'nin ilk Mesleki Eğitim Kampüsü, üretim üssü haline geldi. Kampüsün Motorlu Araçlar Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, araçların tüm bakım ve onarımlarını yapıyor. Eğitim alan öğrenciler, imkan olması halinde araç bile üreteceklerini söyledi.Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim kampüsündaki Mesleki ve Teknik Lisesi-2'de bulunan Motorlu Araçlar Bölümü'nde eğitim gören 82 öğrenci, motorlu araçların tüm arızalarını gideriyor. Bursa'nın ilçelerinden gelen kazalı ve arızalı araçları onaran öğrenciler, araç üretme hedefleriyle büyük düşünüyorlar. Kazalı ve arızalı araçları atölyelerindeki son donanım araçlarla tamir eden öğrenciler hem eğitim görüyor hem de para kazanıyor.'İMKAN OLSA ARAÇ ÜRETİRİZ'Motorlu Araçlar Bölümü öğrencisi Özcan Özkan, "Burada çeşitli araçlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz, arızaları gideriyoruz. Bursa'nın çeşitli illerinden gelen kazalı ve arızalı araçların tamirini yapıyoruz. Hem teorik bilgiler alıyoruz, hem de sanayide çalışır gibi arızaları gideriyoruz. Yaptığımız işin ücretini de alıyoruz. Malzeme anlamında destek sağlanırsa araç bile üretiriz" dedi.'MESLEĞİMİZİ BURADA ÖĞRENİYORUZ'Öğrenci Hasan Vezir ise "Burada teorik derslerin yanı sıra uygulama da yapıyoruz. Arızalı araçların tamir edilmesi, motor arızaları, kaporta düzetmeleri yapıyoruz. Tüm araçların sorunlarını gideriyoruz. Okul ortamında oluşturulan sanayi ortamında tamirat yapıyoruz. Mesleğimizi en iyi şekilde burada öğreniyoruz. Burada hem eğitim görüyoruz, hem iş yapıyoruz, hem de para kazanıyoruz" diye konuştu. - Bursa