Öğrenciler Arası Yemek Yarışması

Havza
'da Şehit Recep Şahin
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasında yemek yarışması düzenlendi.
Lisede düzenlenen ve 4 sınıfın farklı menülerle katıldığı yarışmada öğrencilerin hazırladıkları yemekleri, Samsun
'da eğitim veren özel bir aşçılık okulu öğreticileri değerlendirdi.
Jüri üyeleri yemeklere lezzet, kıvam, yaratıcılık, servis, sunum, giyim ve hijyen üzerinden puan verdi.
Yarışmada 12/A sınıfı birinci oldu.
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz
ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da yemeklerden tattı.
Yılmaz, bu tür organizasyonların öğrencilerin yetişmesi adına önemli olduğunu belirterek, "Özellikle mesleki eğitim öğrencilerinin bu tür organizasyonlar ile gelişmesi oldukça önemli. Termal
turizm kenti olan Havza'da turizm eğitimi alan öğrencilerimiz, yaptığımız etkinliklerle daha donanımlı ve tecrübeli hale gelmektedir." dedi.
Okul müdürü Eyüp
Aydoğdu da Kaymakam Yılmaz'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Aydoğdu, yarışmada birinci olan ekibin bölgesel yarışmada okulu temsil edeceğini kaydetti.
Recep Şahin,Havza
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:50