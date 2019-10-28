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Bakırköy'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bakırköy'de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanırken 2 öğrenci, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

28.10.2019 17:40

Bakırköy'de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada öğrenciler çeşitli yerlerinden bıçaklanırken, orman içerisine ambulansla giremeyen sağlık ekipleri yaralılara koşarak ulaştı.

İKİ ÖĞRENCİ BIÇAKLANDI

Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ormanın içine giremeyince yaralılara ulaşmak için koşarak gitti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

3 yerinden bıçak darbesi alan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bakırköy'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bakırköy, Polis, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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