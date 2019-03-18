Öğrenciler Askerlerle Komando Marşı Okudu

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Kadirli ilçesinde, ortaokul öğrencileri tarafından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitlere saygı" yürüyüşü gerçekleştirildiAydınoğlu Tufanbey Ortaokulu bahçesinde toplanan öğrenciler, ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle sloganlar eşliğinde Andırın Caddesi üzerinden Garnizon Şehitliği'ne yürüdü.Yürüyüşün ardından şehitlikte dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.Şehitlik ziyaretinin ardından öğrenciler İlçe Askerlik Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görevli askerlere çeşitli hediyeler verdi.İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kasım Kocabaş, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitlerini rahmetle andıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle vatanı için çok büyük fedakarlıklar yapan o nesli, o kuşağı tekrar hatırladık. Onların fedakarlıklarını hatırlarken aynı zamanda onlara dua ettik. Bu maneviyatın, bu ruhun yaşatılmasında emeği geçenleri kutluyoruz." dedi.