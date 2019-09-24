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Öğrenciler aşure yapıp dağıttı

Çubuk ilçesinde, Hayri Aslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, muharrem ayı dolayısıyla yaptıkları aşureleri öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlara dağıttı.

24.09.2019 18:18Öğrenciler aşure yapıp dağıttı
Çubuk ilçesinde, Hayri Aslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, muharrem ayı dolayısıyla yaptıkları aşureleri öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlara dağıttı.
Lisenin aşçılık bölümü öğrencileri, okuldaki uygulama atölyesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure yaptı.
Öğrenciler, yaptıkları aşureleri öğrencilere, öğretmenlere, veliler ve okulun bulunduğu mahalledeki vatandaşlara dağıttı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, aşure yapan öğrencileri ziyaretinde, aşurenin, çağlar ötesinden bugüne ulaşan önemli ve anlamlı bir yiyecek olduğunu söyledi.
Farklılıkları koruyarak aynı kazanda pişebilmenin bir ve beraberliğin simgesi olarak algılandığını belirten Demirbaş, "Kaynayan bu kazandaki taneler gibi herkes kendi varlığını koruyabilmeli, kimse ötekini kendisine benzetmeye çalışmamalıdır. Aşurenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim, Allah bereketini artırsın. Elinize sağlık." diye konuştu.
AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da öğrencilerin yaptığı aşurelerinin çok lezzetli olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.
Okul Müdürü Fatih Yüksek ise muharrem ayının 10'unun aşure günü olarak bilindiğini aktararak, "Bu günü anmak ve anlamak adına öğrencilerimiz bir etkinlik düzenlemek istediler, biz de kendilerine destek olduk." ifadesini kullandı.

Hayri Aslan, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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