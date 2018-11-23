Öğrenciler At Çiftliğinde Moral Buldu

Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Safranbolu Hasan Gemici
Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilere at çiftliği gezdirildi.
Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
, gazetecilere yaptığı açıklamada, gezi süresince öğrencilerin atların barınma yerlerini, nasıl beslendiklerini gördüklerini söyledi.
Özel çocukların Allah'ın emaneti olan melekler olduğunu ifade eden Gümüş, "Onları hayatın sıradanlığının dışında, güzel bir gün geçirmelerine vesile olmak bizleri de çok mutlu ediyor. Bu nedenle etkinliğimize katılan özel çocuklarımıza ve onları emekle ve sabırla yetiştiren velilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için ne yapsak azdır." diye konuştu.
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