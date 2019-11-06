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Öğrenciler Atabey gençlik kampında bilimle tanışıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Atabey Gençlik Projesi kapsamında Beyşehir'de düzenlediği Gençlik ve Eğitim Kampı'nda "Bilim Kampları" başladı.

06.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:06 Öğrenciler Atabey gençlik kampında bilimle tanışıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Atabey Gençlik ve Eğitim Kamplarında düzenlenen etkinliklerde çocukların çeşitli eğitimler aldığını, bilim kamplarının da bu doğrultuda gerçekleştirildiğini söyledi. Çocukların milli ve manevi değerlere sahip olma, aynı zamanda arkadaş ilişkileri geliştirme konusunda kendilerini geliştirdiğini kaydeden Başkan Altay, kampa katılan öğrencilerin bir yandan da uzayı, doğayı tanıma ve keşfetme fırsatı bulduğunu vurguladı.

14 FARKLI BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Öğrencilerin kampta birbirinden eğlenceli bilimsel etkinliklere katılarak bilime olan meraklarını artırdığını kaydeden Başkan Altay, öğrencilerin ayrıca 14 farklı bilimsel etkinlik gerçekleştirerek, bilimin eğlenceli haliyle tanıştığını, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı da yakaladığını sözlerine ekledi.

ÖĞRENCİLER ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMİNİ KEŞFEDİYOR

Bilime meraklısı öğrenciler 2 gece kaldıkları bilim kampında; Mühendislik ve Tasarım, Robotik-Kodlama gibi etkinliklerin yanında doğa ile baş başa kalarak gökyüzünü inceliyor, astronomi ve uzay biliminin püf noktalarını öğreniyor.

Beyşehir Gölü kenarında kurulan kampa, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneleri, Gençlik Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrenciler katılıyor. 14 haftada boyunca devam edecek bilim kamplarına toplam 840 öğrencinin katılması planlanıyor.


Beyşehir, Atabey, Konya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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