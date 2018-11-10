Öğrenciler Atatürk'ü Andı

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:05



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:05

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde Akçakoca Öğretmenevinde düzenlenen bir etkinlikle anıldı.Akçakoca Öğretmenevi konferans salonunda başlayan Atatürk'ü anma programına İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program da günün anlam ve önemine binaen konuşmayı Piri Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Savaş Artvin yaptı. Atatürk'ün tüm dünya ülkeleri ve liderleri arasında müstesna bir yeri olduğuna dikkat çeken ve yabancı liderlerin Atatürk'ten söz ederken duydukları saygı ve hayranlığını ifade eden konuşmalarından alıntılar yapan Savaş Artvin Ata'nın Türk kadınına ve eğitime verdiği önemi çeşitli toplantılardan ve konuşmalarından alıntı yaparak ifade etti.Atatürk'ün yaşamından kesitlerin gösterildiği video ve çok farklı bir teknikle özenle hazırlanmış oratoryonun ardından Atatürk konulu ilk orta ve liselerde yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birincilik kazanan eserlerin okunması ile süren etkinlik Atatürk'ün sevdiği türküler dinletisi ile sona erdi. - DÜZCE