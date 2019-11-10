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Öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı

Antalya'nın Finike ilçesinde öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıldönümünde bedenleriyle kalp ve sonsuzluk işareti yaparak andı.

10.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:08Öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı

'nın Finike ilçesinde öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıldönümünde bedenleriyle kalp ve sonsuzluk işareti yaparak andı.

Finike Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk'ü hazırladıkları koreografi ile andı. Öğrenciler, okul bahçesinde bir koreografi oluşturdu. Bütün okul öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla oluşturulan koreografide, saat 09.05'te siren sesiyle birlikte öğrenciler bedenleriyle kalp, sonsuzluk işareti ve unutmadık yazısı oluşturdu. Okul müdürü İsmail Öner, koreografiyi hazırlayan 220 öğrenciye ve öğretmenlerine teşekkür ederek, Mustafa Kemaller ölmez, geleceğe yön verecek olan sizlersiniz, sizinle gurur duyuyorum dedi.



Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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