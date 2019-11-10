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Öğrenciler Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı

Mersin'de lise öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'nci yılında en sevdiği şarkılarla andı.

10.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:38Öğrenciler Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı

'de lise öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'nci yılında en sevdiği şarkılarla andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de de çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğrencileri bir program düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen programa öğrencilerin aileleri de katıldı. Hazırlanan program kapsamında 'Atatürk'ün sevdiği şarkılar' ve 'Tarihlerle Atatürk'ün hayatı' adlı iki etkinlik düzenlendi. 20 öğrenciden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği 4 eseri piyano eşliğinde seslendirirken, 170 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, ayrıca şiirler de okundu. Yaklaşık bir saat süren etkinlik büyük beğeni aldı.



Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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