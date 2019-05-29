Öğrenciler atölye dersinde "Künli" ailesinin yardımına koştular

Erzincan
'da, bir lisenin öğrenci ve öğretmenleri, okulun sosyal sorumluluk projesi kapsamında bronşit ve astım hastası İsmet Künli'nin evine kalorifer ve doğal gaz tesisatı yaptı. Erzincan Fatih
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri ile öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Hamidiye
Mahallesi 270 Sokak'taki tek katlı evde yaşamını sürdüren ve belindeki rahatsızlığı sebebiyle güçlükle yürüyen astım ile bronşit hastası 66 yaşındaki İsmet Künli ve 68 yaşındaki eşi Fadime Künli'ye yardım etmeye karar verdi. Soba ile ısınan evine doğal gaz sistemi kurmak için maddi imkanı yetmedikleri için Künli çiftine yardım için harekete geçen öğrenciler, okuldaki atölye derslerinde, evin doğal gaz, kalorifer, petek, sıcak su tesisatı ve banyo kazanı ile evin bazı bölümlerinde öğrenciler onarım yaptı.
Öğrenciler böylece hem derslerini uygulamalı görüyor hem de Künli ailesine yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor. Okul Müdürü
Bahadır Sazlı
, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bronşit ve astım hastası İsmet Künli'nin evinde doğal gaz ve kalorifer hattını yaptıklarını, öğrencilerin okulda öğrendiklerini alanda uygulama fırsatı bulduğunu söyledi. Sazlı, şunları anlattı: "Omurilik rahatsızlığı olan bir ailenin evinin doğal gaz dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Doğal gaz dönüşümünde öğrencilerimizi hem sosyal sorumluluk olarak bir bilinç oluşturmak. Hemde öğrencilerimizin atölye ortamında öğrendiklerini gerçek ortama yansıtmalarını sağlamak. Bu şekilde becerilerinin gelişmesine katkı sunmak istiyoruz. Aynı zamanda ihtiyaçlı ailelerin bir ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. Eğitimde sadece bir mesleği öğrenmek değil bunun yanında sorumluluk, değer, toplumda yer bulma, toplumda ihtiyaçlı insanlara yardım etme bilincini de öğrencilerimizde geliştirmeyi amaçlıyoruz bu projeyle." dedi. Belinden engelli, bronşit ve astım hastası olduğu için soba ile ısınmada sorun yaşayan Künli, maddi imkansızlıklar nedeniyle evine kalorifer tesisatı yaptıramadığını söyledi. Künli, "Belimden sakatım, bronşit, astım hastasıyım bu doğal gazı döşeme gücüm yoktu. Öğrenciler geldi burada çalışıyorlar, doğal gazı bitirip gidecekler. Daha önce sobayla ısınıyorduk, gücümüz yoktu devlet kömür veriyordu. Buronşitim nedeniyle bu yıl sürekli hastanedeydim. Allah razı olsun okul geldi yapıyor." ifadelerine yer verdi. Okulda Tesisat Teknolojileri İklimdirme alan Şefi Metin Dağaşan, "Öğrencilerimizin atölyede öğrendikleri etkinlikleri burada sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyacı olan bir aileye hem iş başında eğitim vererek uygulamaya çalıştık. Hem öğrencilerimizin pratiklerini geliştirmeye hemde atölyede öğrendiklerini buraya yayma imkanlarını sunduk." dedi.
Projede görev alan 11. sınıf öğrencisi Ahmet Gürkan
, "Yaşlı ihtiyacı olan teyzelerimize amcalarımıza yardım ediyoruz. Doğal gaz dönüşümü, petek kurulumu, banyo kazanı onları yeniden yapılandırıyoruz. Manevi duygularımız gelişiyor, hemde işlerimizi pratikleştiriyoruz. Yarın karşımıza çıkacak engelleri burada öğrenerek ve yaparak aşıyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA