Öğrenciler atölyelerde hayata hazırlanıyor

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Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan ve Düzce'de açılan Tasarım-Beceri Atölyesi'nde öğrenciler uygulamalı eğitimle hayata hazırlanıyor.TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda oluşturulan atölyeyi ziyaret eden Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve ilçe kaymakamları incelemelerde bulundu.Görevli öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dağlı, meyve bahçesi, tırmanma duvarı, müzik sınıfı, hayvan besleme, bitki yetiştirme, ütü yapma, halı dokuma gibi alanları inceledi.Öğrencilerin çalışmalarına katılan protokol üyeleri, tasarımları inceleyerek onlarla sohbet etti."Çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak"Vali Dağlı, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan Tasarım-Beceri Atölyeleri'nin, çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacağını belirtti.Atölyelerin eğitimde yeni bir nefes olduğunu kaydeden Dağlı, "Okulumuzdaki yeni atölyeleri hep birlikte gördük. Resim, müzik, el sanatları ve el becerilerini geliştirme adına pek çok faaliyetin yapılabildiği mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Öncelikli olarak bunları tüm ilçelerimizde oluşturmak istiyoruz, bu güzel bir örnek oldu." ifadelerini kullandı.Atölyeleri geliştirmek ve diğer okullarda da yeni atölyeler kurmak için çalışma yaptıklarını aktaran Dağlı, "Çocuklarımız hangi alana ilgi duyuyorsa o alana yöneliyor. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek, yaz döneminde de çalışmalara hız vererek gelecek dönemde bu alanların daha aktif olmasını sağlayacağız." diye konuştu.Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanan Tasarım-Beceri Atölyeleri ile okullarda "sanat", "bilim", "spor", "kültür" ve "yaşam" başlıklarında, "ahşap ve metal" "görsel sanatlar", "müzik", "drama ve eleştirel düşünce", "tabiat ve hayvan bakımı", "yaşam becerileri", "açık hava sporları", "salon sporları", "FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik)" ile "yazılım ve tasarım" alanlarında katılımcı öğrenmeyi destekleyen eğitim sayesinde teori ile pratik birleştiriliyor.