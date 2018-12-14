Öğrenciler, Avrupa'da Staj Görecek

14 Aralık 2018 Cuma 15:18



14 Aralık 2018 Cuma 15:18

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrencilerin mesleki eğitim ve kişisel gelişimini artırmaya yönelik Avrupa Birliği Başkanlığının Erasmus Projesi kapsamında 24 öğrenci, Avrupa'daki okulları inceleyecek.Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Kahta Dolgu Oyuncak ve Cendere Kukla Avrupa Yolunda' projesinin tanıtım toplantısında velilere projenin amacı ve içeriği hakkında bilgi verildi.Yaklaşık 2 haftalık staj eğitimleri boyunca öğrenciler, İsveç ve Romanya'da bulunan okullarda çocuk gelişimine katkı sağlayan, eğitsel ve eğlendirici olan dolgu oyuncak ile kukla yapımı hakkında bilgi alacak.Projenin, öğrencilerin kişisel ve mesleki eğitim seviyesinin artırılmasına yönelik hazırlandığı kaydeden Okul Müdürü Enver Yilanli, " 6 kişilik 4 grup halinde 24 öğrencimiz öğretmenlerinin gözetiminde Avrupa'daki eğitim çalışmalarını yerinde inceleme imkanına sahip oldu.Bu proje ile çocuk gelişimi alanında gönderdiğimiz öğrencilerimiz farklı bir kültür ile tanışacak mesleki gelişimlerine değer katacak Avrupa'da yaşadığı tecrübe ve kültür farklarını okulumuza taşıyacaklardır. Avrupa standartlarında hizmet veren ve çok iyi bir teknolojik altyapıya sahip olan bu okullar uygulamalarıyla öğrencilerimize örnek teşkil edecek. 2 hafta sürecek staj çalışmalarına dahil olacak öğrencilerimiz, mesleki gelişim seviyelerini artırarak uzmanlaşma ve işgücü piyasasının aradığı niteliklere sahip birer mesleki eğitim mezunu olarak istihdam olanaklarını artırmaları mümkün olacak.Projemiz, okulumuz çocuk gelişimi alanında eğitim görmekte olan öğrencilerimize yöneliktir. Bu öğrencilerimiz arasından 24 öğrenci seçilecek.Dört hareketlilikten oluşacak hareketlilikte 6'şar öğrenci ve birer refakatçi öğretmenimiz bulunacak. İsveç hareketliliği 10-23 Şubat 2019, Romanya hareketliliği ise 28 Nisan-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Staj faaliyetleri dolgu oyuncaklar ve kuklaların hazırlanması ve çocuk gelişiminde kullanılması üzerine olacaktır" şeklide konuştu.Program, Okul Müdürü Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Murat Selçuk'un, velilere proje içeriği hakkında bilgi vermesi ile sona erdi.Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen programa Okul Müdürü Enver Yilanli, veliler ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN