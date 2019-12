Öğrenciler aydınlatma sektöründeki liderlerle buluştu

Aydınlatma teknolojisinde dünyanın önde gelen şirketlerinden OSRAM, geleceğin sektör liderleri olan üniversite öğrencilerine yönelik 'Beyond Lighting Talks' seminerleri düzenliyor. İlk olarak 28 Kasım'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencileriyle bir araya gelen OSRAM, aydınlatmanın dünü, bugünü ve geleceğine dair kapsamlı bir sunum yaparak, öğrencilerle workshop düzenledi.



Aydınlatma teknolojisinde dünyanın önde gelen şirketlerinden OSRAM, bu alandaki köklü bilgi ve tecrübesini üniversite öğrencileriyle paylaşacak. Beyond Lighting Talks başlığıyla ilki Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencileriyle bir araya gelen OSRAM ekibi; insan odaklı aydınlatma kavramı, aydınlatma kontrolü, tasarımı ve sektörün geleceğine dair bilgi alışverişinde bulundu ve son teknoloji yeniliklerini ve geliştirdiği çözümlerden örnekler paylaştı.



"Işığın gücüne bakış açımız değişecek"



İlkini Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri seminerlerin diğer üniversitelerle devam edeceğini söyleyen OSRAM CEO'su Can Dikmen, "Bugünün üniversite öğrencileri geleceğin endüstri liderleri olarak geleceğe yön verecekler. Aydınlatma teknolojisinde öncü şirketlerden biri olarak enerji sistemleri mühendisliği, mimarlık, elektrik mühendisliği, mekatronik mühendisliği gibi bölümlerde okuyan öğrenci arkadaşlarımızla bir arada olmayı, onlarla şimdiden tanışmayı çok önemsiyoruz. Onları eğitimleri kapsamında aldıkları temel bilgilerin yanı sıra sektörümüzle ilgili bilgilendirmeye, geliştirdiğimiz son teknolojileri paylaşarak onlara aydınlatmanın geleceğine dair bir vizyon sunmaya devam edeceğiz. İnsan odaklı aydınlatma kavramının daha çok hayatımızda yer alacağı önümüzdeki dönemde hepimizin ışığın gücüne bakış açımız değişecek. OSRAM olarak öğrencilerle yakaladığımız sinerjiden oldukça memnunuz." diye konuştu.



Aydınlatma 'akıllı' hale gelerek kontrol edilebiliyor



Işık ve mimarinin etkileşimi, ışığı algılamanın ötesine taşır. OSRAM'ın bu hissi deneyimlemeyi sağlayan LED aydınlatma ürünleri, modülleri ve sistemleri aynı zamanda aydınlatmanın kontrolünde de yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Bu sistem ve teknolojileri de tanıma fırsatı bulan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, etkinliğe büyük ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA